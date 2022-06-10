Ставки впали до мінімуму: під який відсоток можна було розмістити депозит у банку
У травні 2022 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 5,7% річних. У порівнянні з квітнем ставки впали на 0,3 п. п.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті в травні 2022 року зросли на 0,1 п.п. до 0,6% річних.
У травні 2022 року ставки за гривневими депозитами для підприємств склали 4,5%, що на 0,4 п.п. нижче, ніж у квітні. За валютними депозитами ставки впали з 1,6% до 1,2% річних.
Депозитний портфель банків за місяць скоротився на 0,1% до 1 507 млрд гривень, в т.ч. населення скоротився на 0,6% до 761 млрд гривень, підприємств виріс на 1,1% до 726 млрд гривень.
Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в травні 2022 року в національній валюті становили 21,9% річних. Це менше, ніж у квітні (26,5%) і значно нижче, ніж наприкінці минулого року (32,0%).
Нагадавши, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити облікову ставку з 10,0% до 25% з 7 червня 2022 року.
НБУ очікує, що слідом за цим зростуть ставки за кредитами і депозитами.
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