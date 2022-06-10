ru ua
Пт, 10 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ставки впали до мінімуму: під який відсоток можна було розмістити депозит у банку

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 10 червня 2022 12:00
Ставки впали до мінімуму: під який відсоток можна було розмістити депозит у банку Фото: депозит у банку можна розмістити під 5,7% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У травні 2022 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 5,7% річних. У порівнянні з квітнем ставки впали на 0,3 п. п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті в травні 2022 року зросли на 0,1 п.п. до 0,6% річних.

У травні 2022 року ставки за гривневими депозитами для підприємств склали 4,5%, що на 0,4 п.п. нижче, ніж у квітні. За валютними депозитами ставки впали з 1,6% до 1,2% річних.

Ставки впали до мінімуму: під який відсоток можна було розмістити депозит у банку

Депозитний портфель банків за місяць скоротився на 0,1% до 1 507 млрд гривень, в т.ч. населення скоротився на 0,6% до 761 млрд гривень, підприємств виріс на 1,1% до 726 млрд гривень.

Ставки впали до мінімуму: під який відсоток можна було розмістити депозит у банку

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в травні 2022 року в національній валюті становили 21,9% річних. Це менше, ніж у квітні (26,5%) і значно нижче, ніж наприкінці минулого року (32,0%).

Нагадавши, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити облікову ставку з 10,0% до 25% з 7 червня 2022 року.

НБУ очікує, що слідом за цим зростуть ставки за кредитами і депозитами.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України банки
NEWS
Україна майже витратила всі артилерійські боєприпаси, - представник розвідки
Україна майже витратила всі артилерійські боєприпаси, - представник розвідки
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз