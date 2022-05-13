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Ставки упали: под какой процент можно разместить депозит в банке

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Украина, Пятница 13 мая 2022 09:16
Ставки упали: под какой процент можно разместить депозит в банке Фото: депозит в банке можно разместить под 6% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В апреле 2022 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 6,0% годовых. По сравнению с мартом ставки упали на 0,8 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте в апреле 2022 года выросли на 0,1 п.п. до 0,5% годовых.

Ставки упали: под какой процент можно разместить депозит в банке

В апреле 2022 года ставки по гривневым депозитам для предприятий составили 4,9%, что на 1,2 п.п. ниже, чем в марте. По валютным депозитам ставки выросли с 1,4% до 1,6% годовых.

Ставки упали: под какой процент можно разместить депозит в банке

Депозитный портфель банков за месяц вырос на 2,9% до 1 510 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 1,3% до 770 млрд гривен, предприятий вырос на 5,4% до 718 млрд гривен.

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2022 года в национальной валюте составляли 26,5% годовых. Это выше, чем в марте (20,6%), однако значительно ниже, чем в конце прошлого года (32,0%).

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