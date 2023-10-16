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Ставки страхування для кораблів знижуються, однак вони все ще на високому рівні, - брокери

Фото: ставки страхування для кораблів знижуються, однак вони все ще на високому рівні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Активне відновлення Україною відвантажень альтернативним морським коридором Чорного моря поступово знижує вартість страхування суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані брокерів.

"Вартість страхування судна від військових ризиків та ушкоджень поступово знижується, але все ще складає до 2% від вартості судна. Страхування вантажу від військових ризиків складає до 4% від заявленої вартості", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, основу відвантажень, що здійснюються з чорноморських портів, наразі складають залишки на складах з моменту припинення дії попереднього "зернового коридору". Ставки ж дуже переоцінені через малу активність суден. 

"Обмежена пропозиція флоту для морських перевезень тримає ставки на високому рівні, вони переоцінені до $40-45 відносно можливої вартості без військових ризиків", - зазначають експерти.

Нагадаємо, раніше ряд експертів зазначали, що для нарощування обсягів експорту тимчасовим морським коридором, необхідно посилити захист портів системами ППО, забезпечити захист від російських мін, а також розробити механізми страхування ризиків з залученням міжнародних партнерів.

У свою чергу народний депутат Муса Магомедов заявив, що морський коридор, який відкрило Міністерство інфраструктури спільно з військовими, набирає обертів, і це великий крок до покращення стану нашої економіки.

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