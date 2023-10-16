Ставки страхування для кораблів знижуються, однак вони все ще на високому рівні, - брокери

"Вартість страхування судна від військових ризиків та ушкоджень поступово знижується, але все ще складає до 2% від вартості судна. Страхування вантажу від військових ризиків складає до 4% від заявленої вартості", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, основу відвантажень, що здійснюються з чорноморських портів, наразі складають залишки на складах з моменту припинення дії попереднього "зернового коридору". Ставки ж дуже переоцінені через малу активність суден.

"Обмежена пропозиція флоту для морських перевезень тримає ставки на високому рівні, вони переоцінені до $40-45 відносно можливої вартості без військових ризиків", - зазначають експерти.

Нагадаємо, раніше ряд експертів зазначали, що для нарощування обсягів експорту тимчасовим морським коридором, необхідно посилити захист портів системами ППО, забезпечити захист від російських мін, а також розробити механізми страхування ризиків з залученням міжнародних партнерів.

У свою чергу народний депутат Муса Магомедов заявив, що морський коридор, який відкрило Міністерство інфраструктури спільно з військовими, набирає обертів, і це великий крок до покращення стану нашої економіки.