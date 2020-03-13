Ставка сделана: почему НБУ не может сдержать панику на валютном рынке

Почти за неделю украинская национальная валюта "просела" к доллару сразу на одну гривну. Торги на межбанке в четверг достигли в продаже отметки 26,01 гривен/доллар. Розничный рынок ушел еще дальше: в некоторых обменных пунктах за один доллар просят 27 гривен.

В Национальном банке говорят, что всему виной паника, вызванная ситуацией на мировых рынках из-за ограничений, которые правительства разных стран предпринимают для сдерживания коронавируса. К тому же рекордно упала цена на нефть после несостоявшейся сделки в формате ОПЕК+.

Гася панику, со вторника по четверг включительно Нацбанк продал свыше 700 млн долларов, чтобы удовлетворить спрос на валюту и не дать курсу оторваться еще больше. "Благодаря активному участию НБУ, который использовал все доступные инструменты в торгах этой недели, гривна девальвировала постепенно", – признает ведущий эксперт Департамента казначейства и финансовых учреждений "ОТП Банка" Евгений Миюц.

Критики НБУ, в свою очередь, обвиняют регулятор в слишком быстром сжигании валютных резервов якобы в интересах нерезидентов, которые получают платежи по гривневым гособлигациям, после чего покупают валюту и выводят ее из страны. В Нацбанке эти обвинения опровергают, указывая на то, что влияние нерезидентов на валютный рынок сейчас несущественное – около 160 млн долларов с начала марта.

Как пояснил замглавы НБУ Олег Чурий, основной спрос на валюту формируют именно украинские компании, которые работают с экспортно-импортными операциями и у которых есть долги в иностранной валюте. Кроме того, растет спрос на валюту со стороны населения, привыкшего инстинктивно запасаться долларами при малейших намеках на кризис.

"Мы это связываем с психологическими факторами из-за глобальной ситуации в мировой экономике и вирусом", – прокомментировал в четверг Чурий, говоря о повышенном спросе на валюту. Но, по его словам, у НБУ достаточно резервов, чтобы и дальше сглаживать колебания, и при этом нет планов вводить какие-либо валютные ограничения.

Валютный голод

Паническое настроение на валютном рынке в ближайшее время сохранится, тем более что мировые индексы продолжают открываться в минусе, полагает Евгений Миюц. "Против курса гривны сейчас играют многие факторы, среди которых одно из главных мест занимают нерезиденты, фиксирующие прибыль на развивающихся рынках. Они продают украинские ОВГЗ и переходят в более "тихую гавань", – объясняет он.

В прошлом году нерезиденты, положив глаз на украинские внутренние облигации, завели в страну свыше 4 млрд долларов, тем самым упростив Минфину финансирование дефицита госбюджета и поиск денег для выплаты валютных долгов. Теперь же тот факт, что иностранцы перестали пополнять свой портфель ОВГЗ, оказало влияние не только на курс, но и на бюджетные возможности Минфина.

После паники на глобальных рынках инвесторы стали искать укрытия в менее рисковых активах, скажем, как казначейские облигации США, даже если заработать на них нельзя так, как на украинском долге. Минфин уже отменил несколько аукционов, понимая, что спроса на бумаги не будет. По крайней мере, если не повысить ставки.

И здесь многое зависело от Нацбанка, от того, каким будет его решение по учетной ставке. Учетная ставка НБУ – это ориентир стоимости денег, который, среди прочего, влияет и на банковские ставки. И, по сути, это цена, по которой Нацбанк кредитует другие банки, влияя через этот инструмент на цены.

Если ставка высокая, то и кредиты дорогие, а потому население и бизнес предпочитают их не брать, а накапливать (в случае банков – часто в ОВГЗ или депсертификатах НБУ) и меньше тратить. Если ставка низкая – это наоборот активизирует экономическую активность.

Недовольство высокими ставками неоднократно выказывал президент Владимир Зеленский. Глава государства неоднократно "поручал" НБУ и правительству создать условия для удешевления кредитов, в том числе и ипотечных. Последние месяцы НБУ держал тренд на снижение ставок. Сохранил он его и вчера, снизив ставку с 11% до 10%, что стало самым низким показателем за последние почти пять лет.

Отложенный эффект

Реакция рынков на решение об учетной ставке, как правило, "заторможена", а эффект растягивается во времени, говорит член Совета НБУ Виталий Шапран.

В этот раз, по мнению собеседника, правление Нацбанка оказалось перед сложным выбором. "С одной стороны, инфляция показывает, что ставку надо снижать, а с другой стороны – нерезиденты уходят с рынка ОВГЗ примерно по 25-30 млн долларов в день. Сегодняшнее решение о снижении ставки точно простимулирует интерес банков к ОВГЗ, и пару десятков миллиардов могут из депозитных сертификатов НБУ "перебежать" в ОВГЗ, немного облегчив задачу Минфину с возобновлением первичного размещения", – полагает Шапран.

И необязательно, что с финансированием Минфину помогут именно госбанки. Коммерческим банкам это также может быть выгодно, тем более что ликвидности в банковской системе достаточно – свыше 200 млрд гривен и 9 млрд долларов.

"По ОВГЗ сейчас можно скупиться под 15% годовых на вторичном рынке, депсертификаты просто на этом фоне бледно выглядят", – разъяснил Виталий Шапран.

Решение НБУ снизить ставку до 10% пошло вразрез с ожиданиями многих аналитиков, говорит заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко. И, по ее мнению, снижение ставки окажет влияние на валютный рынок, усилив давление на курс гривны.

"Сейчас НБУ одной рукой удерживает курс через валютные интервенции, сглаживая валютные колебания, а другой рукой понижает ставку, делая гривну более дешевой. Это два разнонаправленных движения. Сейчас было бы разумнее отказаться от понижения ставки, поскольку из-за девальвации инфляция вполне может подскочить", – допускает Репко.

При этом она признает, что в нынешней ситуации, учитывая проблемы с бюджетом, однозначно правильного решения – повышать или снижать ставку – для НБУ не было. Однако регулятор как минимум мог взять паузу, чтобы оценить ситуацию и реакцию рынков. "Не стоило делать резких движений. Не очень хорошо получится, если через месяц-два ставку придется резко повышать", – допускает Мария Репко.

Что же касается валютного курса, участники рынка ближайшую неделю не ожидают смены направления котировок. "Торги следующей недели будут почти полностью зависеть от желания НБУ сглаживать валютные колебания. Тренд на ослабление гривны, скорее всего, будет продолжаться. Возможный коридор торгов – 26,10-26,50 гривен/доллар при условии участия регулятора", – полагает Евгений Миюц из "ОТП Банка".