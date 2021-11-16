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Ставки по ипотеке стабилизировались: сколько стоит кредит на жилье

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Украина, Вторник 16 ноября 2021 14:22
Ставки по ипотеке стабилизировались: сколько стоит кредит на жилье Фото: банки не повышают ставки по ипотеке  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В сентябре 2021 года средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 13,6%. За последний месяц ставка не изменилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Национального банка Украины (НБУ), проведенного среди коммерческих банков.

По данным НБУ, на первичном рынке ставка снизилась за месяц с 15,9% до 15,4%. Однако на первичный рынок приходится всего 15% ипотеки.

По данным опроса, украинские банки сообщили, что в сентябре 2021 года выдали 943 ипотечных кредита на общую сумму 812 млн грн. О выдаче новой ипотеки в отчетном месяце проинформировали 22 финучреждения.

Всего за первые девять месяцев года банками выдано более 7,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму почти 6,1 млрд грн новое ипотечное кредитование более чем удвоилось по количеству договоров и выросло в 2,7 раза в денежном выражении.

Кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости сохраняют доминантные позиции: их доля в сентябре составила 88% от количества и 86% от объема всех выданных ипотечных кредитов.

Средняя сумма договора в сентябре составила 861,1 тыс. грн и была несколько ниже, чем в августе (889,7 тыс. грн) вследствие роста доли ипотечного кредитования в регионах и уменьшения средней суммы договора в Киеве.

Напомним, украинские банки ожидают роста спроса населения на кредиты в четвертом квартале 2021 года (как потребительские, так и ипотечные). В то же время ожидается, что качество розничных кредитов ухудшится.

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Национальный банк Украины
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