Ставка НДС на топливо останется без изменений, акциз вернут, - Гетманцев

"Да, правительство предлагает восстановить акциз, а НДС оставить на уровне 7%", - сказал он.

По его мнению, идея отменить налоги на топливо в свое время была "очень противоречива". "Я тогда выступал категорически против, но в команде было принято решение отменить", - отметил депутат.

Гетманцев считает, что дальнейшее развитие событий подтвердило, что таким образом невозможно было урегулировать цену.

"Она все равно вышла из-под контроля, возник дефицит. Но так или иначе, на сегодня ситуация стабилизировалась, вопрос восстановления этих налогов является актуальным. Нам необходимо финансировать те же самые разрушенные инфраструктурные объекты. На это нет денег, а этот акциз является источником финансирования таких объектов", - сказал депутат.