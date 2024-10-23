Статут ООН для всіх? Як відзначили Україну у декларації БРІКС і про що говорили гості Путіна

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Цинічна згадка Статуту ООН у декларації

Варто зауважити, що БРІКС - це об'єднання, яке складається з дев'яти держав (Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР, Єгипет, Іран, ОАЕ та Ефіопія). На саміті у Казані присутні лідери всіх країн об'єднання, окрім бразильського президента, а також глави "дружніх" Росії держав.

У підсумковій декларації, яку сьогодні, 23 жовтня, ухвалили лідери країн БРІКС, війні Росії проти України присвятили лише один абзац.

"Ми нагадуємо про національні позиції щодо ситуації в Україні та навколо неї, окреслені на відповідних форумах, включаючи РБ ООН та ГА ООН. Ми наголошуємо, що всі держави повинні діяти відповідно до цілей та принципів Статуту ООН у всій їх повноті та взаємопов'язаності" , - сказано у документі.

Також там наголошується, що країни-учасники БРІКС відзначають пропозиції про посередництво та добрі послуги, які "покликані забезпечити мирне врегулювання конфлікту" за допомогою діалогу та дипломатії.

Примітно, що у своїй заяві про війну в Україні країни-члени об'єднання, до якої належить Росія, згадали Статут ООН. Але, варто нагадати, що неоднозначна позиція таких держав щодо війни в Україні та їхня сумнівна "підтримка" територіальної цілісності України, яка передбачена тим самим Статутом, роблять таку заяву особливо цинічною.

У свою чергу, українські чиновники вже неодноразово згадували Статут ООН у своїх заявах про завершення війни з Росією. Оскільки, згідно з позицією Києва, саме на цьому документі мають базуватися будь-які пропозиції щодо миру.

"Немає жодної необхідності вигадувати велосипед, коли статут ООН вже визначає основи миру та нормального співіснування народів. Нам потрібно просто повернутися до них. З цією метою нам потрібно визначити, як держави співіснуватимуть", - підкреслював президент України Володимир Зеленський у ході першого саміту миру.

У свою чергу керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголошував, що Україна готова розглядати будь-які зміни до плану Києва щодо завершення війни, але лише за умови, якщо вони "відповідають міжнародному праву та підтримують територіальну цілісність України, непорушність її кордонів та повний суверенітет країни".

Заяви лідерів країн БРІКС про Україну

Варто зауважити, що згадка війни в Україні під час саміту не обмежилася лише підсумковою декларацією. Лідери країн БРІКС також зробили кілька заяв.

Зокрема, прем'єр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заговорив про необхідність вирішувати "конфлікти" мирними способами.

"У всіх наших зусиллях ми віддаємо пріоритетне значення людству, і ми готові надати будь-яке можливе сприяння і в майбутньому", - додав глава індійського уряду.

При цьому президент ОАЕ шейх Мохаммед бін Заїд Аль Нагаян розповів Путіну, що його країна продовжує докладати зусиль у питанні обміну полоненими між Росією та Україною.

"І я запевняю вас, що ми продовжуватимемо працювати в цьому напрямку. Ми готові докласти будь-яких зусиль для врегулювання криз і в інтересах миру, в інтересах обох сторін", - додав він.

Заявою про Україну відзначився і лідер Китаю Сі Цзіньпін. Він вкотре повторив офіційну позицію Китаю про "три принципи деескалації".

"Конфлікт в Україні затягується... Тому ми маємо твердо дотримуватися трьох принципів: не допускати розширення географії бойових дій, не допускати ескалації та не допускати провокацій, які посилюють напруженість", - наголошував він.

Слід зазначити, що сам російський диктатор Володимир Путін активно питання війни проти України на полях саміту не коментував.

Ймовірно, питання війни Росії проти України обговорювалося на саміті БРІКС і за зачиненими дверима, але публічно це поки що ніхто не розкривав.

Але, виходячи з такої малої кількості заяв про Україну, вона навряд чи стала основною темою як мінімум основної програми саміту.