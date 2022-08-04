Статус временной защиты в ЕС будет действовать до весны 2024, - Стефанишина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной на телемарафоне.

По ее словам, страны ЕС уже переходят на более долгосрочные стратегии для защиты прав украинских беженцев. Эти вопросы обсуждались во время визита еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон.

"Мы с ней спланировали несколько моментов, что вместе с Евросоюзом мы будем создавать условия, чтобы наши граждане имели доступ к образованию, медицине, проживания и трудоустройства. Европейская комиссия будет помогать нам с финансированием этих потребностей. Также мы зафиксировали очень важный момент о том, что статус временной защиты, который получили более 5 млн наших граждан на территории ЕС будет действовать до весны 2024 года как минимум", - отметила Стефанишина.