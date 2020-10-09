Статус-кво по Карабаху больше не существует, Баку его изменил, - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что благодаря сегодняшним действиям войск удалось изменить положение дел в Нагорном Карабахе. Также он призвал Армению вывести войска.

Об этом Алиев заявил в телевизионном обращении к народу.

Он отметил, что прежнего статус-кво по Карабаху между странами больше нет и теперь остается только один путь решения ситуации.

"Я поменял статус-кво, на поле битвы. Нет его. Линия соприкосновения? Нет ее. Мы прорвали и уничтожили ее. 30 лет вооруженные силы Армении укрепляли линию соприкосновения с помощью бетонных конструкций. Причем рельеф местности такой, что мы с подножия наверх поднимаемся. И эти конструкции тоже разрушили", - подчеркнул Алиев.

Он заявил, что действия против войск Армении и дальше будут продолжаться.

"Эта победа – самая яркая победа азербайджанского народа за всю историю. Мы вернем все наши земли, а также восстановим территориальную целостность. Мы будем дальше выгонять врага с наших земель", - добавил президент Азербайджана.

Также Алиев сообщил, что Азербайджан занял еще 9 населенных пунктов в Карабахе. В частности, занят формальный районный центр Гадрут.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов к возобновлению мирного процесса по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, он должен проходить на базе Минской группы ОБСЕ.