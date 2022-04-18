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Статус кандидата в члены ЕС откроет Украине беспрецедентные возможности, - Зеленский

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Киев, Понедельник 18 апреля 2022 23:14
Статус кандидата в члены ЕС откроет Украине беспрецедентные возможности, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Статус кандидата в члены ЕС откроет беспрецедентные возможности для восстановления Украины. Модернизация может быть крупнейшей в истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленской во время видеообращения.

"Статус кандидата в члены Евросоюза откроет для нас беспрецедентные возможности для восстановления и модернизации Украины в нашей истории. Соответствующие переговоры о поддержке нашей программы восстановления страны ведем со странами на двустороннем уровне, с международными финансовыми институтами. Конечно, будем максимально привлекать иностранный бизнес", - заявил Зеленский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина, со своей стороны, рассчитывает получить статус страны-кандидата на вступление в ЕС уже в июне.

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