ru ua
Сб, 11 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Статус кандидата на членство в ЕС Украина должна получить только с Молдовой, - канцлер Австрии

Новина українською →
Украина, Пятница 10 июня 2022 23:05
Статус кандидата на членство в ЕС Украина должна получить только с Молдовой, - канцлер Австрии Фото: Австрии считает, что кандидатство в ЕС Украина должна получить только с Молдовой (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Украина может получить статус кандидата на членство в ЕС только вместе с другими заявителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова канцлера Австрии Карла Негаммера.

По словам Негаммера, это предложение возникло у президента Франции Эмманюэля Макрона. Он добавил, что дискуссии о кандидатский статус должны вестись с "осторожностью и честностью".

Канцлер Австрии вспомнил о примере Турции, которая почти 60 лет назад решила интегрироваться в ЕС и в 1999 году со второй попытки получила статус кандидата на членство.

В свою очередь премьер-министр Эстонии Кая Каллас на совместной с Негаммером пресс-конференции отметила, что поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС, но отметила, что Киев должен быть готов для внедрения сложных реформ.

Напомним, Дания заявила, что примет решение о кандидатстве Украины в ЕС лишь после заключения Еврокомиссии.

Ранее мы сообщали, что Дания и Нидерланды не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС на июньском саммите лидеров Евросоюза.

Читайте РБК-Украина в Google News
Австрия
NEWS
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз