Статус члена сім'ї Захисника України: в Мінреінтеграції розповіли, як отримали
Ілюстративне фото (Getty Images)
Для отримання пільг, передбачених законом, членам сім'ї загиблого Захисника чи Захисниці України, необхідно мати відповідний статус.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням допис Міністерства реінтеграції України в Telegram.
Хто має право отримати такий статус:
- сім’ї військовослужбовців (ЗСУ, Нацгвардії та осіб, які були у складі добровольчих формувань, забезпечуючи національну безпеку й оборону);
- сім’ї працівників підприємств, установ та організацій, які здійснювали заходи із забезпечення нацбезпеки й оборони;
- сім’ї осіб, які загинули або зникли безвісти.
Для набуття статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України слід звертатися до підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної в місті Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної в місті ради із заявою та відповідними документами.
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