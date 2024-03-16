Статус члена сім'ї Захисника України: в Мінреінтеграції розповіли, як отримали

Для отримання пільг, передбачених законом, членам сім'ї загиблого Захисника чи Захисниці України, необхідно мати відповідний статус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням допис Міністерства реінтеграції України в Telegram.

Хто має право отримати такий статус:

сім’ї військовослужбовців (ЗСУ, Нацгвардії та осіб, які були у складі добровольчих формувань, забезпечуючи національну безпеку й оборону);

сім’ї працівників підприємств, установ та організацій, які здійснювали заходи із забезпечення нацбезпеки й оборони;

сім’ї осіб, які загинули або зникли безвісти.

Для набуття статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України слід звертатися до підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної в місті Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної в місті ради із заявою та відповідними документами.

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