Статус члена семьи Защитника Украины: в Минреинтеграции рассказали, как получить
Иллюстративное фото (Getty Images)
Для получения льгот, предусмотренных законом, членам семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины, необходимо иметь соответствующий статус.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства реинтеграции Украины в Telegram.
Кто имеет право получить такой статус:
- семьи военнослужащих (ВСУ, Нацгвардии и лиц, которые были в составе добровольческих формирований, обеспечивая национальную безопасность и оборону);
- семьи работников предприятий, учреждений и организаций, осуществлявших мероприятия по обеспечению нацбезопасности и обороны;
- семьи лиц, погибших или пропавших без вести.
Для получения статуса члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины следует обращаться в подразделение по вопросам социальной защиты населения районной, районной в городе Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе совета с заявлением и соответствующими документами.
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