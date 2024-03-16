ua en ru
Сб, 16 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Статус члена семьи Защитника Украины: в Минреинтеграции рассказали, как получить

Суббота 16 марта 2024 10:47
UA EN RU
Статус члена семьи Защитника Украины: в Минреинтеграции рассказали, как получить Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Для получения льгот, предусмотренных законом, членам семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины, необходимо иметь соответствующий статус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства реинтеграции Украины в Telegram.

Кто имеет право получить такой статус:

  • семьи военнослужащих (ВСУ, Нацгвардии и лиц, которые были в составе добровольческих формирований, обеспечивая национальную безопасность и оборону);
  • семьи работников предприятий, учреждений и организаций, осуществлявших мероприятия по обеспечению нацбезопасности и обороны;
  • семьи лиц, погибших или пропавших без вести.

Для получения статуса члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины следует обращаться в подразделение по вопросам социальной защиты населения районной, районной в городе Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе совета с заявлением и соответствующими документами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война в Украине Война России против Украины Министерство реинтеграции
NEWS
Вчерашний удар по Одессе был самым массовым по количеству жертв, - ОВА
Вчерашний удар по Одессе был самым массовым по количеству жертв, - ОВА
DAILY
Законные цели. Могут ли удары по НПЗ "обескровить" Россию и помочь Украине на фронте
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Законные цели. Могут ли удары по НПЗ "обескровить" Россию и помочь Украине на фронте