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Статистику Украины приблизят к европейским нормам. Кабмин одобрил проект закона

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Украина, Среда 01 сентября 2021 16:24
Статистику Украины приблизят к европейским нормам. Кабмин одобрил проект закона Фото: Кабмин одобрил проект закона " Об официальной статистике "(Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил проект закона "Об официальной статистике". Документ будет направлен в Верховную раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 1 сентября, которое транслировалось на Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке, целью проекта является гармонизация государственной статистики со статистической системой ЕС. Это предусмотрено Соглашением об ассоциации с ЕС.

В соответствии с европейскими принципами статистика должна разрабатываться и распространяться национальными статистическими органами независимо от других органов управления, особенно в части определения методологии, методов и источников получения данных, сроков, содержания и форм распространения информации и т.п. "Это повысит доверие к органам государственной статистики и усилит их способность обеспечивать пользователей достоверной информацией по экономической, социальной, демографической и экологической ситуации в Украине и ее регионах", - говорится в документе.

В законопроекте в круг субъектов, на которые распространяется действие закона "Об официальной статистике", включены: другие специально уполномоченные государственные органы, которые проводят статистические наблюдения; физические лица-предприниматели и Национальный совет по вопросам статистики.

Проект закона включает положения об особенностях назначения руководителей и заместителей руководителей территориальных органов центрального органа исполнительной власти в области статистики, согласно которым руководители и заместители руководителей территориальных органов назначаются на должность и освобождаются от должностей главой указанного центрального органа.

Законопроект также дополнен положением о нераспространении и непредоставлении по запросам информации, подпадающей под действие закона и "О доступе к публичной информации".

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