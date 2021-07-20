Статистика смертности на воде в Украине бьет рекорды
На украинских водоемах с начала года погибло 808 человек. Только за последний месяц зафиксировано 265 смертей, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 166.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"С начала года на водоемах страны погибло 808 человек! Только с начала июля на водоемах страны погибло 265 украинцев. Из них 36 детей",- говорится в сообщении.
Если учесть, что за аналогичный период прошлого года погибло 166 человек (из них 16 - детей), "можно делать выводы о рекордной смертельной статистике несчастных случаев на воде в стране в этом году".
Однако, как отмечают в ГСЧС, даже такой высокий показатель смертности на водных объектах не пугает людей, которые игнорируют элементарные правила поведения на воде.
Указано, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является купание в не оборудованных для этого местах и в нетрезвом состоянии.
Судя по количеству чрезвычайных событий у водоемов, ГСЧС опубликовала ряд правил безопасности во время пребывания на воде:
- отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
- не нырять в незнакомых местах;
- не оставлять детей без присмотра у воды и не позволять им самостоятельно посещать местные ставки и реки;
- не заплывать далеко и в одиночестве, особенно если не уверены в своих силах;
- не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не приближаться к суднам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи;
- температура воды должна быть не ниже 17 градусов;
- плавать в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3-5 минут;
- следить за штормовыми предупреждениями и не выходить в плавание на лодках при сильных порывах ветра.