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Статистика смертности на воде в Украине бьет рекорды

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Украина, Вторник 20 июля 2021 10:26
Статистика смертности на воде в Украине бьет рекорды Фото: статистика смертности на воде в Украине бьет рекорды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

На украинских водоемах с начала года погибло 808 человек. Только за последний месяц зафиксировано 265 смертей, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 166.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"С начала года на водоемах страны погибло 808 человек! Только с начала июля на водоемах страны погибло 265 украинцев. Из них 36 детей",- говорится в сообщении.

Если учесть, что за аналогичный период прошлого года погибло 166 человек (из них 16 - детей), "можно делать выводы о рекордной смертельной статистике несчастных случаев на воде в стране в этом году".

Однако, как отмечают в ГСЧС, даже такой высокий показатель смертности на водных объектах не пугает людей, которые игнорируют элементарные правила поведения на воде.

Указано, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является купание в не оборудованных для этого местах и ​​в нетрезвом состоянии.

Судя по количеству чрезвычайных событий у водоемов, ГСЧС опубликовала ряд правил безопасности во время пребывания на воде:

  • отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
  • не нырять в незнакомых местах;
  • не оставлять детей без присмотра у воды и не позволять им самостоятельно посещать местные ставки и реки;
  • не заплывать далеко и в одиночестве, особенно если не уверены в своих силах;
  • не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не приближаться к суднам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи;
  • температура воды должна быть не ниже 17 градусов;
  • плавать в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3-5 минут;
  • следить за штормовыми предупреждениями и не выходить в плавание на лодках при сильных порывах ветра.
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