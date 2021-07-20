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Статистика смертності на воді в Україні б’є рекорди

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Україна, Вівторок 20 липня 2021 10:26
Статистика смертності на воді в Україні б’є рекорди Фото: статистика смертності на воді в Україні б’є рекорди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

На українських водоймах від початку року загинуло 808 осіб. Лише за останній місяць зафіксовано 265 смертей, тоді як минулого року цей показник становив 166.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"З початку року на водоймах країни загинуло 808 осіб! Лише з початку липня на водоймах країни загинуло 265 українців. З них 36 дітей", - йдеться у повідомленні.

Якщо врахувати, що за аналогічний період минулого року загинуло 166 людей (із них 16 - дітей), "можна робити висновки про рекордну смертельну статистику нещасних випадків на воді у країні цього року".

Проте, як зазначають в ДСНС, навіть такий високий показник смертності на водних об'єктах не лякає людей, які ігнорують найелементарніші правила поведінки на воді.

Вказано, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є купання в не обладнаних для цього місцях та в нетверезому стані.

Зважаючи на кількість надзвичайних подій біля водойм, ДСНС опублікувала ряд правил безпеки під час перебування на воді:

  • відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
  • не пірнати в незнайомих місцях;
  • не залишати дітей без нагляду біля води та не дозволяти їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
  • не запливати далеко і наодинці, особливо якщо не впевнені у своїх силах;
  • не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння;
  • не наближатися до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу;
  • температура води повинна бути не нижче +17 градусів;
  • плавати у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3-5 хвилин;
  • слідкувати за штормовими попередженнями та не виходити у плавання на човнах при сильних поривах вітру.
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