Статистика позволяет: в Раде пояснили, смягчат ли карантин с 25 января

В Верховной раде считают, что ситуация по коронавирусу в Украине стабилизировалась. Это позволяет смягчить карантинные ограничения с 25 января.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

По его словам, введенные жесткие карантинные меры позволили миновать усиление распространения COVID-19 после новогодних праздников.

"Во время общения с министром здравоохранения, министр заверил нас, что 24 января усилении мероприятия будут закончены и Украина вернется к адаптивному карантину. Сегодняшняя статистика позволяет надеяться, что так оно и будет", - заявил Радуцкий.

Нардеп отметил, что о полной отмене карантина пока речи не идет.

"Нужно смотреть не только на статистику больных и выздоровевших, но и на статистику госпитализированных и тяжелых больных. К сожалению, эта статистика не меняется уже около 2-3 месяцев. Мы ежедневно около 2 тысяч госпитализированных. А это тяжелые больные", - добавил он.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что жесткий карантин не будут продлевать после 24 января. С 25 числа будет действовать адаптивный карантин, который хотят продлить до 31 марта.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 4 383 новых случая коронавируса и более 2 тысяч госпитализаций.