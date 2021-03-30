Статистика COVID-тестов в Украине говорят, что эпидемия будет угасать в ближайшую неделю, - ученые
Эпидемия коронавируса в Украине должна пойти на спад в ближайшую неделю. Об этом дает повод говорить текущая статистика заболеваемости.
Об этом говорится в докладе Национальной академии наук Украины.
В докладе отмечено, что показатель положительных тестов меньше в сравнении с числами неделю назад. Поскольку этот показатель считается основным касательно эпидемситуации и описывает ее с самым большим опережением, ученые сделали вывод, что можно ожидать спада эпидемии на общенациональном уровне хотя бы в ближайшую неделю.