Статистика COVID-тестів в Україні кажуть, що епідемія буде згасати в найближчий тиждень, - вчені

Епідемія коронавіруса в Україні повинна піти на спад в найближчий тиждень. Про це дає привід говорити поточна статистика захворюваності.

У доповіді зазначено, що показник позитивних тестів менше в порівнянні з числами тиждень тому. Оскільки цей показник є основним щодо эпидемситуации і описує її з самим великим випередженням, вчені зробили висновок, що можна очікувати спаду епідемії на загальнонаціональному рівні хоча б у найближчий тиждень.

Раніше вчені заявили, що при такій динаміці пік третьої хвилі коронавіруса в Україні потрібно очікувати протягом одного-двох тижнів, а на реальне поліпшення ситуації з COVID-19 можна сподіватися не раніше, ніж через 3-4 тижні.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов попереджав, що в найближчі тижні ситуація з коронавірусом в Україні буде погіршуватися. Міністр прогнозував, що щодня в країні будуть підтверджувати по 25 тисяч нових випадків.