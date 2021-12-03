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В Днепре капитально отремонтировали школу №104 с детсадом

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Днепр, Пятница 03 декабря 2021 12:02
В Днепре капитально отремонтировали школу №104 с детсадом Фото: в В Днепре капитально отремонтировали школу с детсадом (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

На окраине Днепра, в поселке Ясное, по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" капитально отремонтировали школу №104 с детсадом. Учебное заведение обновили впервые за его более чем полувековую историю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

"Для юных жителей области создаем современное образовательное пространство. В Днепре капитально отремонтировали школу и детсад при ней. В комфортных условиях уже учатся и воспитываются 170 детей", - отметил Резниченко.

В заведении полностью обновили все коммуникации. Также установлена ​​мощная вентиляция с системой кондиционирования, благодаря чему в помещении всегда комфортная температура и свежий воздух.

В Днепре капитально отремонтировали школу №104 с детсадом

Кабинеты в школе теперь разноцветные - розовые, синие, зеленые и желтые. Цвета подбирали сами работники учебного заведения.

"Довольны результатом на сто процентов. Есть современные классы, обновленные обеденный и спортивный залы. Дети учатся, а мы работаем с хорошим настроением", - рассказала директор Светлана Ярошенко.

В детском саду при школе тоже все новое - от кровли до пола. В дошкольном учреждении были поставлены современные системы электроснабжения, отопления и противопожарная сигнализация. Для малышей обустроили уютную игровую, спальню, раздевалку, а на улице - новую площадку.

Напомним, Валентин Резниченко накануне сообщил, что в Днепре в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершается строительство Южного обхода протяженностью 7 км. Для областного центра это первая объездная дорога в его истории.

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