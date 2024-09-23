Стару будівлю поліцейської дільниці на Лук’янівці буде збережено, - компанія-власник

"Наша мета полягає у збереженні існуючої будови у тому стані, в якому вона колись була, та запобіганні її подальшому руйнуванню", – йдеться у заяві компанії.

Згідно з актом обстеження, проведеного у 2018 році, будинок був визнаний аварійним, а пожежа, що сталася у 2019 році, ще більше ускладнила ситуацію. За висновком будівельної лабораторії комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація" технічний стан будинку "загрожує обваленням несучих та огороджувальних конструкцій" тож було рекомендовано проведення цілого ряду заходів, серед яких підсилення зовнішніх стін, фундаменту, заміни конструкцій перекриття та покрівлі тощо.

Частину цих робіт, зокрема заміну покрівлі та відновлення окремих конструкцій будівлі зараз і виконує Приватне підприємство "Альтаїр", адже в існуючому стані елементи будівлі загрожують безпеці оточуючих та подальша експлуатація приміщень неможлива. Але мова не йде про демонтаж чи нове будівництво.

"Ми наголошуємо, що жодні роботи не призведуть до зміни геометричних меж або функціонального призначення будівлі. Наразі тривають лише роботи з поточного ремонту, перелік яких зазначено в будівельному паспорту об’єкту", – підкреслюють в компанії.

Раніше повідомлялося про спроби демонтажу будівлі Лук’янівської поліцейської дільниці, зведеної у 1901 році. Незважаючи на свій історичний характер, ця будівля не є пам'ятником архітектури та у 2021 році була продана Приватному підприємству "Альтаїр" вже в аварійному стані.