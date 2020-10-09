Стартует новая программа инженерного развития

28 сентября текущего года Прогрестех-Украина открыла набор на обучение по программе инженерного развития "Проектирование и анализ элементов авиационных конструкций". Проект направлен на подготовку слушателей к трудоустройству в ведущих инженерных компаниях авиаиндустрии и других высокотехнологичных отраслей промышленности. Овладеть основами профессиональной инженерии смогут студенты и выпускники технических специальностей университетов и колледжей.

Претендентам на участие в программе необходимо заполнить регистрационную форму и подать соответствующую заявку.

Конечная дата регистрации – 9 октября 2020 года.

По результатам набора будут сформированы две группы. В одной из них слушатели из любого региона Украины получат возможность дистанционно изучать инженерное дело. Вторая группа будет иметь конкретную локацию – образовательный центр Прогрестех-Украина в Харькове, где студенты и выпускники местных вузов смогут готовиться к инженерной работе в формате классических аудиторных занятий.

Обе группы будут комплектоваться на конкурсной основе по итогам вступительных экзаменов по физике, математике и технической механике.

Вступительное тестирование состоится 10 и 11 октября. Участники конкурсного отбора для зачисления в харьковскую группу пройдут очное тестирование. Остальным абитуриентам предложат пройти тестовые испытания дистанционно в онлайн режиме.

Подготовка слушателей по новой программе начнется 14 октября и продлится 8 месяцев. Как дистанционные, так и классические занятия будут проводиться в будни в вечернее время и в выходные дни.

В процессе обучения произойдет разделение общего потока слушателей на две специализации – анализ прочности и конструирование.

По результатам инженерной подготовки выпускники программы получат соответствующие сертификаты. Успешные результаты итогового тестирования станут основанием для приглашения выпускника на инженерную позицию в Прогрестех-Украина. К примеру, по итогам 2019-2020 учебного года предложение присоединиться к инженерной команде Прогрестех-Украина получили две трети выпускников образовательных программ компании.