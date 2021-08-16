Стартовая цена ОГХК определена в соответствии с международными стандартами, - советник по приватизации

Стартовая цена приватизационного аукциона АО "Объединенная горно-химическая компания" была определена в соответствии с лучшими международными стандартами и украинским законодательством. При этом конечная стоимость предприятия будет сформирована в ходе торгов 31 августа.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил Виталий Струков, управляющий партнер BDO Корпоративные финансы (BDO Corporate Finance), компании, которая является советником по приватизации АО "ОГХК".

По его словам, ожидается высокая конкуренция, следовательно цена продажи предприятия может значительно превысить стартовые 3,7 млрд грн.

Стартовая цена предприятия была сформирована по результатам оценки с применением нескольких различных методик, она полностью соответствует требованиям законодательства и международным стандартам.

"Стартовая цена 100% корпоративных прав АО "ОГХК" определена в полном соответствии с украинским законодательством и международными стандартами. В частности, была сделана оценка по методу дисконтированных денежных потоков (DCF Valuation) и по мультипликаторам аналогичных компаний (Peer Multiple Valuation). По результатам оценки всеми методами было сформировано предложение цены, которое одобрено аукционным комитетом - 3,7 млрд грн", - поделился он.

Впрочем, рыночная стоимость предприятия может превысить первоначальную оценку и будет определена на высококонкурентном аукционе.

"При этом важно подчеркнуть, что 3,7 млрд грн - это именно стартовая цена. Конечная стоимость предприятия будет определена на аукционе, который будет проходить на повышение с шагом в 50 млн грн. К АО "ОГХК" имеют сильный интерес несколько международных компаний, так что на аукционе мы ожидаем значительную конкуренцию. Конечная цена продажи может значительно превысить стартовую и достичь 5 млрд грн", - отметил управляющий партнер BDO Corporate Finance.

Положительно на результаты аукциона повлияет и приобретение ОГХК новой лицензии на разработку поселкового месторождения в Житомирской области.

"На прошлой неделе ОГХК была определена победителем аукциона на Поселковское месторождение титановых руд в Житомирской области. Расширение запасов дополнительно повысит привлекательность ОГХК для потенциальных покупателей. Шаг аукциона на увеличение цены по ОГХК составляет 50 млн грн, таким образом уже в первом раунде торгов расходы ОГХК на Поселковское месторождение будут компенсированы", - отметил Струков.