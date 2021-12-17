Стартовая цена за ОГХК адекватна, но покупателей пугают риски и плохой инвестклимат, - Паращий

"Цена вполне адекватная. Более того, я думаю, что если будет проведен конкурс с участием иностранных потенциальных инвесторов, то цена может и вырасти минимум в полтора раза. Другой вопрос, что, как мы видим из последних сообщений организаторов приватизации, что потенциальные инвесторы, особенно иностранные, видят какие-то риски, которые они хотели бы, чтобы каким-то образом частично государство в лице продавца взяло на себя. Если взвешивать цену на те риски, которые видит потенциальный покупатель, то, возможно, она их не устраивает", - заявил инвестбанкир. По мнению Паращия, одна из ключевых причин возможной пассивности иностранных покупателей является неблагоприятный инвестиционный климат в стране. "Дело в том, что сейчас в принципе Украина не является страной, в которую готовы бежать иностранные инвесторы. Это в первую очередь из-за ситуации с потенциальной агрессией России. Но и не только по этой причине, еще и по причине инвестклимата, который пока оставляет желать лучшего", - подчеркнул он.

Ранее экономический журналист Сергей Лямец поделился информацией, что запланированный на 20 декабря аукцион по приватизации Объединенной горно-химической компании (ОГХК) может быть в очередной раз отложен.

"Причина в том, что власть не желает прощаться с коррупционной кормушкой. До сих пор события подтверждали мою гипотезу. По той же причине, скорее всего, до сих пор не проданы и другие объекты из списка большой приватизации", - написал журналист на своей странице в Facebook.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья, занимая 4% мирового рынка. Основные рынки сбыта - ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. Компания добывает руду для производства 20 тыс. тонн титана в год.



Дата повторного приватизационного конкура была назначена на 29 октября, но перенесена на 20 декабря 2021 года. Стартовая цена - 3,7 млрд грн, шаг аукциона - 50 млн грн.



Среди финансовых условий приватизационного конкурса инвестировать не менее 400 млн грн в модернизацию предприятия. Среди других условий: не увольнять работников в течение шести месяцев и обеспечить социальные гарантии перед работниками, предоставлять воду коммунальным предприятиям-потребителям.