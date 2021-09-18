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Стартовал новый сезон чемпионата Украинской хоккейной лиги

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Краматорск, Суббота 18 сентября 2021 03:27
Стартовал новый сезон чемпионата Украинской хоккейной лиги Фото: стартовал новый сезон чемпионата Украинской хоккейной лиги (uhl.ua)
Автор: Анна Полисученко

Стартовал новый сезон чемпионата Украинской хоккейной лиги. В Краматорске в матче Кубка открытия финалист прошлого сезона "Сокол" уступил чемпиону УХЛ 2020/21 "Донбассу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт УХЛ.

Счет матча - 4:5.

В сезоне-2021/22 количество участников УХЛ не изменилось - восемь клубов, среди которых есть один новичок, которым стал харьковский "Рулав Одд". Не будут принимать участие в этом розыгрыше киевские "Ледяные Волки".

Полный список участников УХЛ сезона-2021/22: "Белый Барс" (Белая Церковь), "Днепр" (Херсон), "Донбасс" (Донецк), "Краматорск" (Краматорск), "Кременчук" (Кременчук), "Мариуполь" (Мариуполь), "Сокол" (Киев), "Рулав Одд" (Харьков).

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