Старт продаж ЖК Gravity Park от "Креатор-Буд"

Gravity Park – новый жилой комплекс комфорт-класса, который строится компанией «Креатор-Буд» на проспекте Победы, 139 в Киеве. Первая очередь проекта включает пять домов средней этажности среди зелени Святошинского района столицы.

На старте выгоднее – в жилом комплексе действует акция при полной оплате с 1.12.2021 по 31.12.2021. Подробности по ссылке.

Концепция ЖК предусматривает гармоничное сочетание жилой среды и богатой природы вокруг. Для этого используются максимально экологичные материалы и технологии. Так, стены домов возводятся из керамоблока и кирпича, а в отделке используются натуральные цвета.

Также у ЖК будет автономное отопление с крышными котельными, что позволит бережно использовать энергоресурсы. Кроме того, повысить энергоэффективность жилья призвано утепление фасадов минеральной ватой и окна с режимом микропроветривания – с двухкамерными стеклопакетами в пятикамерных профилях.

Придомовая территория будет комплексно обустроена. Вместе с созданием новой инфраструктуры проектировщики поставили себе задачу сохранить натуральное окружение домов. В пешеходных зонах будет минимальное количество асфальта. Из своих окон и с террас жители будут наблюдать не окна соседних домов, а взрослые деревья, окружающие детские площадки, зоны тихого отдыха и сеть прогулочных аллей в лесопарковой зоне, простирающейся и за пределы жилого комплекса.

Внутреннее пространство ЖК следует концепции «двор без машин» – проезд и парковка автотранспорта в нем запрещена. В то же время, для автовладельцев предусмотрены подземный паркинг, крытые и открытые автостоянки.

Собственная инфраструктура комплекса также включает свою школу на 200 учеников и детский сад на 160 мест, торгово-развлекательный центр. Последний расположится вдоль проспекта Победы, благодаря чему защитит жилое пространство от шума дороги, а также позволит жильцам и посетителям не контактировать без лишней необходимости за его пределами. В ТРЦ планируется разместить супермаркет, торговые галереи, кинотеатр, детскую развлекательную зону, спа- и фитнес-центр с крытым бассейном, ресторан с видом на зону отдыха, где расположатся еще несколько бассейнов.

У жителей Gravity Park также будет прямой выход к парковой зоне вблизи соседнего озера Верховина. Там расположатся футбольные, баскетбольные и волейбольные площадки, теннисные корты. Посредством беговых и велодорожек эта инфраструктура будет органично связана со спортивными площадками возле жилых домов.

Вокруг ЖК раскинулся Святошинский лесной массив, в пешей доступности – сквер Феодоры Пушиной, SkyPark, пейнтбольный клуб. Ближайшая городская инфраструктура представлена двумя супермаркетами, Киевской клинической больницей №7, Киевским международным университетом, отделениями «Новой почты». В двух минутах езды от ЖК находится станция метро «Житомирская» и большая транспортная развязка.

На уровне первых этажей домов Gravity Park расположатся индивидуальные летние террасы квартир, а выше - большие балконы от 5 до 20 квадратных метров. Для сохранения естественного вида фасадов предусмотрены ниши под кондиционеры. Во входных группах домов также обустроят лапомойки для удобного ухода за домашними питомцами, на этажах – колясочные и места хранения велосипедов.

В каждой жилой секции установят по два лифта. Всего на одном этаже разместятся в среднем 6 квартир. Акцент в планировках сделан на просторных кухнях и гостиных. При этом у жилья на первых и последних этажах будут более высокие потолки – до 3,9 м и 3,6 м соответственно.

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