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Старт обміну сертифікатів за знищене житло в рамках "єВідновлення": Шуляк розповіла деталі

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Цього тижня стартує онлайн-послуга обміну житлових сертифікатів, що видаються як компенсація за зруйноване війною житло в межах програми "єВідновлення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу", голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк

За її словами, "єВідновлення" успішно функціонує вже до року. І нарешті люди матимуть можливість обміняти свої сертифікати на житло, отримавши компенсацію від держави за знищений через війну дім.

"Президент Володимир Зеленський оголосив на "Дія Саміті", що з наступного тижня стартує тестовий період. Ми з нетерпінням чекаємо перших компенсацій, бо спільно з Міністерством інфраструктури працювали над реалізацією цієї можливості протягом довгого часу", - сказала вона.

Зазначимо, що на сьогодні "єВідновлення" оформило для українців 1470 сертифікатів на знищене житло на суму 2 746 620 179 грн. Загалом же маємо 7511 заяв на відшкодування вщент знищеного житла.

"Житлові сертифікати - не вершина програми "єВідновлення", адже попереду ще багато оновлень та змін, щоб максимально відшкодувати людям збитки. Працюємо над цим, щоб процес відновлення був максимально прозорим і чесним", - підсумувала Шуляк.

 

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Олена ШулякЖитло