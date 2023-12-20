ua en ru
Ср, 20 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Старт обміну сертифікатів за знищене житло в рамках "єВідновлення": Шуляк розповіла деталі

Середа 20 грудня 2023 12:08
UA EN RU
Старт обміну сертифікатів за знищене житло в рамках "єВідновлення": Шуляк розповіла деталі Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Цього тижня стартує онлайн-послуга обміну житлових сертифікатів, що видаються як компенсація за зруйноване війною житло в межах програми "єВідновлення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу", голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк

За її словами, "єВідновлення" успішно функціонує вже до року. І нарешті люди матимуть можливість обміняти свої сертифікати на житло, отримавши компенсацію від держави за знищений через війну дім.

"Президент Володимир Зеленський оголосив на "Дія Саміті", що з наступного тижня стартує тестовий період. Ми з нетерпінням чекаємо перших компенсацій, бо спільно з Міністерством інфраструктури працювали над реалізацією цієї можливості протягом довгого часу", - сказала вона.

Зазначимо, що на сьогодні "єВідновлення" оформило для українців 1470 сертифікатів на знищене житло на суму 2 746 620 179 грн. Загалом же маємо 7511 заяв на відшкодування вщент знищеного житла.

"Житлові сертифікати - не вершина програми "єВідновлення", адже попереду ще багато оновлень та змін, щоб максимально відшкодувати людям збитки. Працюємо над цим, щоб процес відновлення був максимально прозорим і чесним", - підсумувала Шуляк.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олена Шуляк Житло
NEWS
Ворог бив "Шахедами" та ракетами С-300: у ЗСУ розповіли про нічний удар по Україні
Ворог бив "Шахедами" та ракетами С-300: у ЗСУ розповіли про нічний удар по Україні
DAILY
Західні кредити або "друкарський верстат". Що чекає на економіку України у 2024 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Західні кредити або "друкарський верстат". Що чекає на економіку України у 2024 році