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Старт обмена сертификатов за уничтоженное жилье в рамках "єВідновлення": Шуляк рассказала детали

Среда 20 декабря 2023 12:08
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Старт обмена сертификатов за уничтоженное жилье в рамках "єВідновлення": Шуляк рассказала детали Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

На этой неделе стартует онлайн-услуга обмена жилищных сертификатов, выдаваемых в качестве компенсации за разрушенное войной жилье в рамках программы "єВідновлення".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа", глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк

По ее словам, "єВідновлення" успешно функционирует уже до года. И наконец люди смогут обменять свои сертификаты на жилье, получив компенсацию от государства за уничтоженный из-за войны дома.

"Президент Владимир Зеленский объявил на "Дія Саміті", что со следующей недели стартует тестовый период. Мы с нетерпением ждем первых компенсаций, потому что совместно с Министерством инфраструктуры работали над реализацией этой возможности в течение длительного времени", - сказала она.

Отметим, что на сегодня "єВідновлення" оформило для украинцев 1470 сертификатов на уничтоженное жилье на сумму 2 746 620 179 грн. Всего же имеем 7511 заявлений на возмещение полностью уничтоженного жилья.

"Жилищные сертификаты - не вершина программы "єВідновлення", ведь впереди еще много обновлений и изменений, чтобы максимально возместить людям ущерб. Работаем над этим, чтобы процесс восстановления был максимально прозрачным и честным", - подытожила Шуляк.

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Елена Шуляк Жилье
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