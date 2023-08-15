Старт компенсації за вщент знищене житло: Шуляк назвала перші цифри

З 15 серпня в Україні розпочався розгляд заяв на отримання компенсації від власників повністю знищеного внаслідок війни житла. Наразі вже подано 1624 таких заяв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга народу" Олену Шуляк в ефірі Суспільного.

За її словами, йдеться переважно про зруйновані квартири (58,9%) та приватні будинки (40,1%).

"З 1 серпня запустився новий етап державної програми "єВідновлення", завдяки якій українці можуть отримати компенсацію за повністю знищене майно. Вже сформовано 523 комісії, які створені на всій території, і які працюють над тим, щоб обстежити житло за відповідним чек-листом і потім сформувати необхідну компенсацію", - нагадала вона.

Вона також додала, що не так давно уряд вніс зміни до постанови, за якою передбачається, що майже 30% від складу комісії мають становити представники громадськості, які слідкуватимуть за процесом роботи комісії і допомагатимуть їй, щоб люди швидше відновили житло і підготувались до зими, адже росія продовжуватиме енергетичний шантаж.

"На сьогодні ми бачимо активність від людей, які повернулись і потребують швидкого ремонту домівок, у Харківської області. Там же активно формуються комісії, які обстежуватимуть житло. Наразі у нас велика кількість заяв, які треба задовільнити", - сказала Шуляк.

Нардеп зауважила, що заяви можна подавати через ЦНАП, "Дію" або Центри соцзахисту.

"У нас прохання до органів місцевого самоврядування: проводити інформаційну роботу і інформувати мешканців громад, щоб вони розуміли, який алгоритм і як подавати заяву", - підсумувала вона.