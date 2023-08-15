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Старт компенсации за полностью уничтоженное жилье: Шуляк назвала первые цифры

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Вторник 15 августа 2023 16:05
Старт компенсации за полностью уничтоженное жилье: Шуляк назвала первые цифры Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

С 15 августа в Украине началось рассмотрение заявлений на получение компенсации от владельцев полностью уничтоженного в результате войны жилья. Подано 1624 таких заявлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в эфире Общественного.

По ее словам, речь идет преимущественно о разрушенных квартирах (58,9%) и частных домах (40,1%).

"С 1 августа запустился новый этап государственной программы "єВідновлення", благодаря которой украинцы могут получить компенсацию за полностью уничтоженное имущество. Уже сформировано 523 комиссии, созданные на всей территории, которые работают над тем, чтобы обследовать жилье по соответствующему чек-листу и потом сформировать необходимую компенсацию", - напомнила она.

Она также добавила, что не так давно правительство внесло изменения в постановление, согласно которому предполагается, что почти 30% состава комиссии должны составлять представители общественности, которые будут следить за процессом работы комиссии и помогать ей, чтобы люди быстрее восстановили жилье и подготовились к зиме. ведь Россия будет продолжать энергетический шантаж.

"На сегодня мы видим активность от людей, которые вернулись и нуждаются в быстром ремонте домов, в Харьковской области. Там же активно формируются комиссии, которые будут обследовать жилье. Сейчас у нас большое количество заявлений, которые нужно удовлетворить", - сказала Шуляк.

Нардеп отметила, что заявления можно подавать через ЦПАУ, "Дію" или Центры соцзащиты.

"У нас просьба в органы местного самоуправления: проводить информационную работу и информировать жителей общин, чтобы они понимали, какой алгоритм и как подавать заявление", - подытожила она.

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Елена Шуляк Жилье
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