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В одній з областей ТЦК агітує школярів вступати до військових навчальних закладів

Фото: Львівський обласний ТЦК та СП (facebook.com/lvivobltck)
Автор: Владислава Ткаченко

У Львівській області представники ТЦК завітали до шкіл. Вони агітують старшокласників обрати військову кар'єру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП

Військовослужбовці РТЦК та СП проводять зустрічі з учнями старших класів, під час яких розповідають про структуру ЗСУ, сучасні види озброєння та важливість захисту країни від окупантів.

Основна мета таких зустрічей - заохотити молодь до вступу у військові заклади, де надається якісна освіта, побудована на найвищих державних стандартах.

Військові заклади пропонують безкоштовне навчання, забезпечення стипендіями, проживанням та необхідним майном для курсантів.

 Фото: У Львівській області представники ТЦК завітали до шкіл (facebook.com/lvivobltck)
 
Військовослужбовці повідомляють, що армії потрібні нові молоді кадри, які б у майбутньому ще більше зміцнили обороноздатність країни. Заклик до старшокласників вступати до військових вишів є важливим кроком у підготовці наступного покоління захисників України.
 
 
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