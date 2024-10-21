В одній з областей ТЦК агітує школярів вступати до військових навчальних закладів

Військовослужбовці РТЦК та СП проводять зустрічі з учнями старших класів, під час яких розповідають про структуру ЗСУ, сучасні види озброєння та важливість захисту країни від окупантів.

Основна мета таких зустрічей - заохотити молодь до вступу у військові заклади, де надається якісна освіта, побудована на найвищих державних стандартах.

Військові заклади пропонують безкоштовне навчання, забезпечення стипендіями, проживанням та необхідним майном для курсантів.

Фото: У Львівській області представники ТЦК завітали до шкіл (facebook.com/lvivobltck)