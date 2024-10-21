В одній з областей ТЦК агітує школярів вступати до військових навчальних закладів

У Львівській області представники ТЦК завітали до шкіл. Вони агітують старшокласників обрати військову кар'єру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП
Військовослужбовці РТЦК та СП проводять зустрічі з учнями старших класів, під час яких розповідають про структуру ЗСУ, сучасні види озброєння та важливість захисту країни від окупантів.
Основна мета таких зустрічей - заохотити молодь до вступу у військові заклади, де надається якісна освіта, побудована на найвищих державних стандартах.
Військові заклади пропонують безкоштовне навчання, забезпечення стипендіями, проживанням та необхідним майном для курсантів.
Нагадаємо, що Міністерство оборони України вперше сертифікувало приватну школу операторів дронів. Її випускники отримають офіційну військову спеціальність.
Крім того, для школярів, які навчаються в українських школах за кордоном, введено окрему програму навчання.