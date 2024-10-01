UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стародубцева сенсаційно принизила представницю топ-15 з Росії на China Open

Фото: Юлія Стародубцева проводить найкращий турнір у кар'єрі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Юлія Стародубцева впевнено здолала росіянку Анну Калінскую на шляху в чвертьфінал престижних змагань в Пекіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

China Open, 4-й раунд, жінки

Стародубцева – Калінская – 2:0 (7:5, 6:0)

 

Розпочали матч суперниці на рівних. Зокрема, на брейк Калінскої в третьому геймі українка миттєво відповіла зворотним. Стародубцева та її безпрапорна опонентка зосередилися на власних подачах, тож тай-брейк здавався неминучим.

Проте, несподівана розв'язка настала раніше. У дванадцятому геймі, за рахунку 6:5 на власну користь, українська тенісистка нав'язала неабияку конкуренцію Калінскій. Та почала помилятися на власній подачі та дозволила Стародубцевій з другої спроби реалізувати сетбол.

Така невдача всерйоз шокувала російську тенісистку. Друга партія промайнула під повним контролем 24-річної українки. Вона просто зім'яла Калінскую, повісивши "бублик" за 34 хвилини. Стародубцева виконала 1 ейс, виграла 75% очок на першій подачі та 55% пунктів на першому прийомі.

У наступному колі на Стародубцеву чекатиме найсерйозніший виклик на цьогорічному China Open. Вона зустрінеться з переможницею протистояння японки Наомі Осаки та Корі Гауфф зі США. Їхній поєдинок запланований на вечірню програму турніру.

Юлія Стародубцева на China Open-2024

Турнір серії WTA 1000 став проривом для українки, яка в рейтингу асоціації на 23 вересня перебувала на 115-й сходинці. Розпочала виступи вона з кваліфікації змагань, де вибила канадку Керол Чжао та корейську тенісистку Чан Су Джон.

У рамках основної сітки Стародубцева вибила німкеню Лауру Зігемунд, чешку Катержину Сінякову та вірменську тенісистку з російським минулим Еліну Аванесян. У всіх шести поєдинках українська спортсменка здобула перемоги в двох сетах, не віддавши опоненткам жодної партії.

У новій версії класифікації WTA Стародубцева злетить мінімум на 79-те місце. Такий результат дозволить їй потрапити в перший раунд Australian Open-2025 без кваліфікації.

До слова, раніше Ястремська зачохлила ракетку в Пекіні після 2-го раунду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс