Стародубцева сенсаційно принизила представницю топ-15 з Росії на China Open

China Open, 4-й раунд, жінки

Стародубцева – Калінская – 2:0 (7:5, 6:0)

Розпочали матч суперниці на рівних. Зокрема, на брейк Калінскої в третьому геймі українка миттєво відповіла зворотним. Стародубцева та її безпрапорна опонентка зосередилися на власних подачах, тож тай-брейк здавався неминучим.

Проте, несподівана розв'язка настала раніше. У дванадцятому геймі, за рахунку 6:5 на власну користь, українська тенісистка нав'язала неабияку конкуренцію Калінскій. Та почала помилятися на власній подачі та дозволила Стародубцевій з другої спроби реалізувати сетбол.

Така невдача всерйоз шокувала російську тенісистку. Друга партія промайнула під повним контролем 24-річної українки. Вона просто зім'яла Калінскую, повісивши "бублик" за 34 хвилини. Стародубцева виконала 1 ейс, виграла 75% очок на першій подачі та 55% пунктів на першому прийомі.

У наступному колі на Стародубцеву чекатиме найсерйозніший виклик на цьогорічному China Open. Вона зустрінеться з переможницею протистояння японки Наомі Осаки та Корі Гауфф зі США. Їхній поєдинок запланований на вечірню програму турніру.

Юлія Стародубцева на China Open-2024

Турнір серії WTA 1000 став проривом для українки, яка в рейтингу асоціації на 23 вересня перебувала на 115-й сходинці. Розпочала виступи вона з кваліфікації змагань, де вибила канадку Керол Чжао та корейську тенісистку Чан Су Джон.

У рамках основної сітки Стародубцева вибила німкеню Лауру Зігемунд, чешку Катержину Сінякову та вірменську тенісистку з російським минулим Еліну Аванесян. У всіх шести поєдинках українська спортсменка здобула перемоги в двох сетах, не віддавши опоненткам жодної партії.

У новій версії класифікації WTA Стародубцева злетить мінімум на 79-те місце. Такий результат дозволить їй потрапити в перший раунд Australian Open-2025 без кваліфікації.