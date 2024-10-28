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Стародубцева продолжила полосу неудач в Китае

Цзюцзян, Понедельник 28 октября 2024 10:29
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Стародубцева продолжила полосу неудач в Китае Фото: Юлия Стародубцева зачехлила ракетку в Поднебесной (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева проиграла нидерландцам Аранчи Рус на старте турнира в китайском Цзюцзяне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Jiangxi Open, 1-й раунд

Стародубцева – Рус – 1:2 (4:6, 7:6, 3:6)

Украинка классно начала, поведя с брейком 2:0. Дальше она сосредоточилась на собственных подачах и, казалось, полностью контролирует ситуацию. Однако нидерландская теннисистка в восьмом и десятом геймах взяла подачи Стародубцевой и закрыла сет в собственную пользу.

Украинская спортсменка еще более мощно стартовала во второй партии. Теперь с двумя брейками она к середине сета создала сверхсолидный гандикап (5:1). Но дальше началось непонятное – Рус взяла пять (!) геймов подряд, но Стародубцева вовремя спохватилась.

Матч перешел в тай-брейк. Нидерландка начала с двух набранных пунктов. Однако потом украинская теннисистка просто смяла оппонентку. Стародубцева выиграла семь розыгрышей подряд и перевела поединок в третью партию.

В решающем сете самое интересное началось с обмена брейками в середине отрезка. В этой перестрелке сильнее оказалась Рус, оформив два очка против одного. Добила же Стародубцева нидерландская теннисистка в девятом гейме еще одним брейком.

Украинка потерпела четвертое поражение подряд. Ранее она проиграла в первых раундах квалификации в Гуанчжоу и Нинбо, а также уступила в финале квалификации в Ухане. До этого Стародубцева сенсационно дошла до четвертьфинала China Open.

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