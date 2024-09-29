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Стародубцева обыграла экс-россиянку в третьем круге China Open и не оценила смену флага

Пекин, Воскресенье 29 сентября 2024 10:22
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Стародубцева обыграла экс-россиянку в третьем круге China Open и не оценила смену флага Фото: Юлия Стародубцева стала сенсацией China Open-2024 (odusports.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Юлия Стародубцева уверенно одолела армянскую теннисистку Элину Аванесян по пути в 1/8 финала "тысячника" в Пекине. До недавнего времени соперница была нейтральной спортсменкой из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

China Open, 3-й раунд, женщины

Аванесян – Стародубцева – 0:2 (3:6, 1:6)

В дебюте встречи армянка с брейком попыталась уйти в отрыв (2:0). Впрочем, украинская теннисистка быстро выровняла положение, а в середине сета вышла вперед со взятой подачей Аванесян (4:3). Удачная игра на собственных подачах позволила Стародубцевой с еще одним брейком завершить партию в девятом гейме.

Еще увереннее украинка отыграла во втором сете. После ровного старта партии она просто смяла оппонентку. Аванесян смогла взять один гейм, а затем сопротивляться в пяти следующих. Но все доступные очки забрала Стародубцева и вырвала путевку в следующий раунд.

В четвертом круге украинская теннисистка встретится с победительницей противостояния американки Пейтон Стернс и бесфлажной россиянки Анны Калинской. Их матч начался после победы Стародубцевой. Украинка впервые сыграет в 1/8 финала турниров серии WTA 1000.

Аванесян после поражения получила еще один удар. "Перекрашенная" россиянка решила, что смены спортивного гражданства достаточно для рукопожатий с украинскими спортсменами. Однако Стародубцева была иного мнения и ритуал проигнорировала.

К слову, накануне Ястремская зачехлила ракетку в Пекине после 2-го раунда.

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