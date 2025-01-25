Стародубцева дізналася суперницю на першому турнірі після Australian Open 2025

Шоста ракетка України Юлія Стародубцева після виступів на Відкритому чемпіонаті Австралії зіграє на турнірі WTA 250 у Сінгапурі.

Вітчизняна тенісистка, яка у світовому рейтингу перебуває на 100-й сходинці, у стартовому раунді зіграє проти першої ракетки Німеччини Татьяни Марії (WTA 90). Якщо вдасться пройти німкеню, наступною суперницею стане переможниця в парі Тейлор Таунсенд (США, WTA 85) – Елізе Мертенс (Бельгія, WTA 34). Бельгійка посіяна на турнірі під другим номером.

Турнір, що має офіційну назву Відкритий чемпіонат Сінгапуру відбудеться в азійській країни з 27 січна до 2 лютого. Він пройде на хардових кортах Kallang Tennis Centre. В основній сітці зіграють 32 учасниці. Призовий фонд змагання – 275 094 долари США.

Це буде перший виступ Стародубцевої після Australian Open 2025. На кортах Мельбурна українка стартувала в основній сітці, але вже в першому колі поступилась першій ракетці Канади Лейлі Фернандес. За виступи на першому мейджорі сезону українка заробила 82 тисячі доларів призових.