Стародубцева дізналася суперницю на першому турнірі після Australian Open 2025
Шоста ракетка України Юлія Стародубцева після виступів на Відкритому чемпіонаті Австралії зіграє на турнірі WTA 250 у Сінгапурі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Вітчизняна тенісистка, яка у світовому рейтингу перебуває на 100-й сходинці, у стартовому раунді зіграє проти першої ракетки Німеччини Татьяни Марії (WTA 90). Якщо вдасться пройти німкеню, наступною суперницею стане переможниця в парі Тейлор Таунсенд (США, WTA 85) – Елізе Мертенс (Бельгія, WTA 34). Бельгійка посіяна на турнірі під другим номером.
Турнір, що має офіційну назву Відкритий чемпіонат Сінгапуру відбудеться в азійській країни з 27 січна до 2 лютого. Він пройде на хардових кортах Kallang Tennis Centre. В основній сітці зіграють 32 учасниці. Призовий фонд змагання – 275 094 долари США.
Це буде перший виступ Стародубцевої після Australian Open 2025. На кортах Мельбурна українка стартувала в основній сітці, але вже в першому колі поступилась першій ракетці Канади Лейлі Фернандес. За виступи на першому мейджорі сезону українка заробила 82 тисячі доларів призових.
Раніше кривдниця Світоліної здолала білоруску та виграла Australian Open 2025.
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