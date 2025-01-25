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Стародубцева узнала соперницу на первом турнире после Australian Open 2025

Сингапур, Суббота 25 января 2025 16:55
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Стародубцева узнала соперницу на первом турнире после Australian Open 2025 Фото: Юлия Стародубцева (WTA)
Автор: Андрей Костенко

Шестая ракетка Украины Юлия Стародубцева после выступлений на Открытом чемпионате Австралии сыграет на турнире WTA 250 в Сингапуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Отечественная теннисистка, которая в мировом рейтинге находится на 100-й строчке, в стартовом раунде сыграет против первой ракетки Германии Татьяны Марии (WTA 90). Если удастся пройти немку, следующей соперницей станет победительница в паре Тейлор Таунсенд (США, WTA 85) - Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 34). Бельгийка посеяна на турнире под вторым номером.

Турнир, имеющий официальное название Открытый чемпионат Сингапура состоится в азиатской стране с 27 января по 2 февраля. Он пройдет на хардовых кортах Kallang Tennis Centre. В основной сетке сыграют 32 участницы. Призовой фонд соревнования - 275 094 доллара США.

Это будет первое выступление Стародубцевой после Australian Open 2025. На кортах Мельбурна украинка стартовала в основной сетке, но уже в первом круге уступила первой ракетке Канады Лейле Фернандес. За выступления на первом мэйджоре сезона украинка заработала 82 тысячи долларов призовых.

Ранее обидчица Свитолиной одолела белоруску и выиграла Australian Open 2025.

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