Стармер розповів, що відмовився критикувати суперечку між Зеленським і Трампом під тиском

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розповів, що на нього тиснули, аби він критично висловився щодо конфлікту між президентами Зеленським і Трампом. Він зізнався, що відмовився від цього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The News York Times.
Під час зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, на Кіра Стармера було здійснено тиск з боку оточення, щоб він виступив з критичними заявами та використовував "квітчасті прикметники" для опису ситуації.
"У день, коли зустріч в Овальному кабінеті між президентом Трампом і президентом Зеленським пройшла не дуже вдало, ми були під тиском, щоб дуже критично виступити з квітчастими прикметниками, щоб описати те, що відчували інші", - заявив Стармер
Однак Стармер вирішив не піддаватися цьому тиску і обрав інший шлях - стати посередником, щоб допомогти обом сторонам знайти спільну мову та вирішити конфлікт.
Стармер відправив свого радника з національної безпеки, Джонатана Пауелла, до Києва для проведення кількох сесій з президентом Зеленським, аби допомогти йому налаштувати стосунки з Трампом.
За його словами, ці зустрічі були спрямовані на пом'якшення занепокоєнь Зеленського, зокрема щодо припинення вогню в конфлікті з Росією.
У відповідь на прогрес, досягнутий у Києві, Стармер зателефонував Трампу, щоб обговорити подальші кроки і підготувати основу для телефонної розмови між президентами.
Це призвело до того, що Зеленський висловив свою підтримку миротворчим зусиллям Трампа.
Нагадаємо, що 28 лютого під час офіційного візиту до Вашингтона президент України Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом у Білому домі. Переговори між лідерами загострилися через суперечку щодо підписання мирної угоди та завершення війни.
Конфлікт почався після заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса, який наголосив, що єдиним шляхом до миру є дипломатія з Росією. У відповідь Зеленський звинуватив Росію у порушенні попередніх домовленостей, що викликало роздратування Трампа.
Американський президент обвинувачував Зеленського в "грі з Третьою світовою війною".
Після інциденту союзники США висловили підтримку Зеленському, а демократи в Конгресі розкритикували Трампа.