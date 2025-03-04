Стармер підтримав Зеленського: мир в Україні має бути тривалим і безпечним

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Він привітав "непохитну відданість українського лідера забезпеченню миру".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Під час розмови Стармер поінформував Зеленського про дискусію, яку він мав з напередодні з президентом США Дональдом Трампом.
Британський прем'єр заявив, що "життєво важливо, щоб усі сторони працювали над досягненням тривалого і безпечного миру в Україні якнайшвидше. Він також привітав "непохитну прихильність Зеленського до забезпечення миру".
Президент Володимир Зеленський у Twitter також розповів про розмову з Страмером. За його словами, вони обговорили поточні події та обмінялися думками щодо наступних кроків.
"Ми координуємо наші позиції і робимо все, щоб якнайшвидше досягти гарантованого миру та припинити цю війну. Мир потрібен усім нам. Справедливий мир із чіткими гарантіями безпеки. Разом з керівництвом США і всієї Європи це абсолютно досяжно. Я вдячний за поради та підтримку в цей складний час. Ми завжди пам’ятатимемо все, що британський народ зробив для українців і нашої спільної безпеки", - написав Зеленський.
Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер неодноразово заявляв про готовність відправити британських військових до України для забезпечення миру у разі підписання мирної угоди з Росією. Він також наголосив на необхідності створення міжнародної коаліції країн, готових надати своїх військових для підтримки стабільності.
Водночас президент України Володимир Зеленський наполягає, що партнери повинні надати гарантії безпеки ще до укладення перемир’я, оскільки Росія неодноразово порушувала режим припинення вогню.
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