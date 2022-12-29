"Старлінки" та генератори звільнили від мита і ПДВ. Зеленський підписав закон

Що зміниться

Так, на законодавчому рівні впроваджується ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink без мита та ПДВ. У тому числі для фізичних осіб.

Визначено, що ця норма буде діяти до травня 2023.

Звільнення від податків буде розповсюджено в тому числі для поштових та експрес-відправлень.

Крім того, було підтримано надання можливості зберігати пального без ліцензії до 2000 літрів. Про все, що більше за встановлену норму, треба буде декларувати за податковим принципом.

Також буде звільнено технічну допомогу Energy Community від ПДВ та мита ввезення обладнання для відновлення постачання енергії.

Коли закони наберуть чинності

Нормативні акти №8196/8197 вступають в силу через три дні після опублікування. Тобто це 2-3 січня 2023 року