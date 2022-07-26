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У Starlink появился конкурент: что известно о новом сопернике Илона Маска

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Вторник 26 июля 2022 12:24
У Starlink появился конкурент: что известно о новом сопернике Илона Маска Фото: у Starlink появился конкурент (eutelsat.com)
Автор: Олег Васкив

Французский оператор спутниковой связи Eutelsat и британская компания OneWeb объединили свои активы. Они подписали Меморандум и объявили о слиянии. Таким образом у Starlink Илона Маска появился новый глобальный конкурент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Eutelsat.

Следовательно, Eutelsat объединит свой флот из 36 спутников GEO с группировкой OneWeb из 648 спутников, из которых 428 сейчас находится на орбите.

Подробнее о слиянии активов

Оператор Eutelsat является владельцем 24-процентного пакета акций OneWeb. Правительству Великобритании принадлежит 18% акций. Индийский предприниматель Сунил Миттал контролирует 30% OneWeb.

В свою очередь правительство Франции владеет 20-процентным пакетом акций Eutelsat. Китайская инвестиционная корпорация является владельцем 7% акций Eutelsat. В совдир объединенной компании войдут представители правительств Франции и Великобритании.

Благодаря этому соглашению Великобритания будет иметь возможность возобновить сотрудничество с Евросоюзом в космической сфере. В результате напряженность между Брюсселем и Лондоном снизится.

Что известно о Eutelsat и OneWeb

Eutelsat - французский оператор спутниковой связи. Он занимает первое место по величине оборота среди операторов спутниковой связи в мире.

OneWeb ранее известная как WorldVu - это телекоммуникационная компания, которая создавалась с целью обеспечить сотни миллионов потенциальных пользователей широкополосным доступом к связи в местах, где ее нет.

Конкурент для Starlink

Согласно данным Financial Times, объединение Eutelsat и OneWeb должно позволить им более эффективно конкурировать с американской SpaceX, которая разворачивает на орбите сеть спутников Starlink, и со спутниковой программой Amazon Project Kuiper.

Напомним, ранее спутники OneWeb выводились на орбиту российским "Роскосмосом". В марте топ-менеджмент компании отказался от сотрудничества с Москвой.

Вместо "Роскосмоса" спутники OneWeb на орбиту будет выводить SpaceX.

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