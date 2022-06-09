UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Starlink получила лицензию оператора в Украине

Фото: Starlink получила лицензию оператора в Украине (starlink.com)
Автор: Мария Кучерявец

Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") получила лицензию оператора. Представительство компании SpaceX уже скоро начнет активную работу в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

"Только что компанию внесли в реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг по номеру 1", - написал он.

Отметим, что американская компания SpaceX официально зарегистрировала представительство проекта Starlink в Украине.

Чем Starlink стал важным для Украины

Напомним, еще в начале полномасштабного вторжения РФ в миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илона Маска обратился глава украинской Минцифры с просьбой предоставить нашей стране возможность пользоваться сумутниковым интернетом.

И уже 28 февраля в нашу страну прибыла первая партия оборудования для спутникового интернета-станции Starlink, основной целью которого принести быстрый Интернет в труднодоступные районы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИнтернетSpaceXИлон МаскМихаил Федоров