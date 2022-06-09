Starlink получила лицензию оператора в Украине

Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") получила лицензию оператора. Представительство компании SpaceX уже скоро начнет активную работу в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.
"Только что компанию внесли в реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг по номеру 1", - написал он.
Отметим, что американская компания SpaceX официально зарегистрировала представительство проекта Starlink в Украине.
Напомним, еще в начале полномасштабного вторжения РФ в миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илона Маска обратился глава украинской Минцифры с просьбой предоставить нашей стране возможность пользоваться сумутниковым интернетом.
И уже 28 февраля в нашу страну прибыла первая партия оборудования для спутникового интернета-станции Starlink, основной целью которого принести быстрый Интернет в труднодоступные районы.
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