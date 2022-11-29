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Starlink у кожен "Пункт незламності". Україна хоче купити велику партію та скасувати ввізне мито

Фото: Україна хоче купити велику партію Starlink та скасувати ввізне мито (starlink.com)
Автор: Тетяна Степанова

Минулого тижня по всій країні запрацювали "Пункти незламності". Влада працює над тим, аби кожен такий пункт забезпечити "Старлінком".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Кабінеті міністрів.

"Минулого тижня за ініціативи Президента України по всій країні запрацювали "Пункти незламності". Майже тисячу з них відкрила Державна служба з надзвичайних ситуацій. У цих пунктах є світло, вода, тепло, зв’язок. Працюємо над тим, аби кожен такий пункт забезпечити "Старлінком", - сказав Шмигаль.

За його словами, наразі уряд веде перемовини про можливість купити нову велику партію із тисяч "Старлінків" для України.

"Сьогодні ми також затвердимо необхідні документи, аби старлінки завозилися в Україну без мита і ПДВ. Це здешевить їхню вартість і дозволить забезпечити їх для якнайбільшої кількості людей та організацій", - додав прем'єр-міністр.

Зазначено, що подібні пункти відкрив відповідальний бізнес: у магазинах, аптеках, відділеннях банків та автозаправних станціях. Місцева влада також активно долучається до організацій таких місць.

Нагадаємо, в Україні почали розгортати "Пункти незламності", які забезпечують громадян теплом, електроенергією та стабільним зв'язком. Скористатися ними можуть всі, хто потребує допомоги.

Також раніше ми писали, що на оновленій онлайн-карті з "Пунктами незламності" тепер відображаються кілька категорій об'єктів, у тому числі й від бізнесу та з аптеками, магазинами, АЗС та банками, які продовжать роботу у разі відключення електроенергії.

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Денис Шмигаль