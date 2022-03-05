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Starlink не будет блокировать российские новостные источники, - Илон Маск

Автор: RBC.UA

Илон Маск заявил, что некие государства приказали его компании Starlink заблокировать российские новостные ресурсы. Миллиардер ответил отказом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт Илона Маска в Twitter.

Илон Маск в своем аккаунте в Twitter заявил, что правительства неких стран приказало его компании Starlink заблокировать российские новостные источники.

Миллиардер отказался, заявив, что пойдет на это только под дулом пистолета.

Также Маск добавил, что среди этих правительств не было Украины.

Напомним, что спутниковое оборудование Starlink уже было доставлено в Украину.

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Илон Маск