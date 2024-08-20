Старі номери на авто: які діють і як розшифровуються

Сьогодні на українських шляхах можна зустріти номерні таблички найрізноманітніших стандартів, серед них – вітчизняні знаки старого зразка. Що означають написи на них і чи можна взагалі з такими їздити?

Цього разу ми згадаємо тільки номери суто пострадянських форматів – уявіть собі, за тридцять три роки української незалежності їх було стільки, що можна з упевненістю говорити про нові, старі і дуже старі.

Які українські номери діють сьогодні

За нашими підрахунками, в Україні в різні роки діяло шість форматів номерних знаків для легкових автомобілів. І це тільки якщо говорити про найбільш масові типові знаки для машин, зареєстрованих за українськими громадянами, не згадуючи транзитні, вантажні, міліцейські, таксомоторні, мотоциклетні, військові, гвардійські тощо.

Відразу скажемо, що легкові номери всіх шести поколінь залишаються дійсними дотепер, хоча при переоформленні автомобіля більшість з них доведеться таки замінити новими. І так само вас не випустять за кордон на машині, яка має на номерах суто слов’янські літери – але про це читайте нижче.

Які були українські номерні знаки

Найперше покоління суто українських номерів протрималося у коморах МРЕВ лише кілька років – з 1992 – 1993-й. По суті це були таблички радянського зразка з чотирма цифрами, парою літер праворуч і маленькою літерою ліворуч. Проте вони були вже з іншими кодами регіонів, в яких з'явилися нові поєднання літер та буква І.

Другий тип номерів побачив українські шляхи вже у 1993-1994 pp. Формат був теж чотиризначним, шифри областей були тими самими, а головна ознака цих табличок – жовто-блакитний прапор на лівому краї плюс літери UA поруч.

Ще один стандарт українських номерів випустили у 1995 р., і він відомий як "п'ятизначні". Цифр справді п'ять, вони розділені дефісом. Праворуч цифр стоїть літерна серія, яка традиційно запрограмована на розширення в перспективі кількості реєстрацій, а ліворуч – цифровий код регіону. У тому стандарті номерів він позначав порядкове місце області (міста) за алфавітом.

До речі, починаючи саме з даного формату, українські держномери почали писати тільки тими літерами кирилиці, що мають аналоги у латинці. Тоді це пояснювали так, так власникові буде простіше виїжджати на цій машині за кордон. Таких літер в українському алфавіті знайшлося дванадцять: А, В, Е, І, К, М, Н, О, Р, С, Т, Х, і цією дюжиною ми обходимось дотепер.

Наступний тип номерів заснували у 2004-му році. Цифр по центру напису знову стало чотири, а по обидва боки ліворуч та праворуч розташувались дволітерні індекси. Ліва група літер – то код області, права – серія номера для збільшення можливих реєстрацій. Самий край номера ліворуч пофарбували у кольори українського прапора і написали на ньому код країни: UA.

Наприкінці 2013 року цей стандарт номерних знаків підправили, додавши нові коди регіонів (при тому що в більшості областей попередні регіональні шифри теж зберегли). Тоді було замінено перші букви літерних сполучень: наприклад, замість А стала Д, замість У використали Н, замість З пишуть букву I тощо.

Які номери в Україні вважаються новими

Остання на сьогодні редакція номерних знаків відбулася 2015-го року. Тоді маленьке жовто-блакитне поле замінили густо-синім, певно, з посиланням на офіційний колір Євросоюзу, про вступ до якого тоді так багато говорили. Але поверх "Європи" все одно залишили Україну – у вигляді маленького національного прапора.

Наскільки нам відомо, обидва цих формати вважаються актуальними і таблички без європейського символу – єдині з числа знятих з виробництва, які в ТСЦ МВС при нагоді не змушують замінювати більш свіжими.

Коротко

До опису всього цього номерного розмаїття залишається додати, що по дорогах країни можна їздити не тільки на "старих" українських номерах, але й на справді старих, виданих ще до 1991 року. Звісно, якщо при цьому у автомобіля все гаразд з документами в цілому. І певно, багатьом автомобілістам буде корисним знати, що нові номерні таблички будь-якого типу можна замовити у фірмах, які спеціалізуються на виготовленні таких знаків.