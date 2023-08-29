Старі, але ефективні. США передали Україні ракети Hydra-70: що про них відомо

США передадуть Україні ракети, перший прототип яких було створено у 1948 році. Тобто їй 75 років. Однак за весь цей час вона зазнала значних модернізацій. Вона є однією з некерованих ракет, які американська авіація використовує і зараз.

Розробка

Спочатку ціллю розробників було створення некерованої ракети класу "повітря-повітря" маючи досвід повітряних боїв у Другій світовій війні. Коли з'явились перші реактивні літаки це удвічі збільшило швидкість зближення під час лобових атак, однак вплинуло на час прицілювання для пілота.

Саме розробка системи залпового пуску некерованих ракет мала виправити цю ситуацію.

Розробка ракети FFAR відбувалась у 40-х роках. За це були відповідальні авіабудівна компанія North American та Центр випробування авіаційної зброї морської авіації США.

На озброєння її було прийнято на початку 50-х років. Тоді вона увійшла до системи озброєння таких літаків:

F-86D,

F-89,

F-94C,

CF-100.

Вона стала основним засобом ураження радянських бомбардувальників у системі протиповітряної оборони НАТО. Також ракету використовували на перехоплювачі F-102 Delta Dagger.

Фото: прототип ракети Hydra-70 (mil.in.ua)

Однак практичне використання ракети вказало на значні її недоліки. Зокрема, група з 4 літаків при повному ракетному залпі могла не вразити ціль. Відомо, що 16 серпня 1956 року була одна з найбільш невдалих спроб використання ракет. Тоді пара F-89 ПС США не змогла збити безпілотний літак ВМФ США, хоча на спробу витратили 208 ракет.

Після цього ракета зазнала значної модернізації та отримала назву Hydra-70 - це означає калібр ракети в міліметрах.

Характеристики ракети

Ракета Hydra-70 має вагу 6 кілограмів та діаметр 70 мм. Вона має дальність стрільби близько 8 кілометрів, при цьому відстань може відрізнятись через різноманітність двигуна. Відомо, що у ракети Hydra є шість варіантів двигунів Mk.66, але деякі з них вже не виробляють.

Найбільш поширений варіант - двигун Mk.66 Mod.4. Час горіння палива у ньому 1 секунда. Це дозволяє ракеті летіти до 10-12 кілометрів з різкою втратою тяги.

Фото: прототип ракети Hydra-70 (mil.in.ua)

За даними виробників, початкова швидкість ракети при стандартних умовах складає 700 метрів за секунду. Вони також зазначають, що на цей показник може впливати температура повітря, яка корегує роботу двигуна та його чуйність.

У 2013 році на ракеті почали використовувати систему лазерного наведення, до того часу вона була некерована.

Hydra-70 можна установити як у семи, так і у 19-зарядні пускові установки. Їх монтують на різні вертольоти, літаки та наземну техніку. У своєму арсеналі ракета має близько 20 варіантів бойових частин, це можливо завдяки модульній конструкції.

Фото: прототип ракети Hydra-70 (mil.in.ua)

Вони розподілені між уламково-фугасними, кумулятивними, димовими, освітлювальними, запальними з білим фосфором, інертними тренувальними, протипіхотними елементами, а також із затримкою часу.

Варіанти ракет

На початку 2000-х у США захотіли отримати дешевшу та більш точну ракету. Саме тому у 2005 році було представлено високоточний варіант некерованої ракети Hydra-70, яка мала напівактивну головку самонаведення. Однак її вартість збільшилась утричі в порівнянні з некерованим варіантом: із 7 тисяч доларів до 21-24 тисяч доларів.

Даний тип ракети має покращений двигун від норвезької компанії Nammo. Це дозволило збільшити дальність ракети до 15 км.

Передача Hydra-70 Україні

Вперше дана ракета потрапила до списку військової допомоги США восени 2022 року. Тоді було оголошено про передачу 20 установок. А вже у квітні 2023 року з'явились перші відео використання ракети українськими військовими.

А ось літом 2023 року було задокументовано використання некерованого варіанта ракети Hydra-70.

Масові поставки даних ракет Україні дозволять перейти на стандартний калібр некерованих ракет що використовується в НАТО. Їх можна інтегрувати на такі літальні апарати: Мі-8, Мі-24, Мі-2, літаки Су-25, Су-24, МіГ-29 та Су-27, а також наземні платформи.

Військова допомога Україні

Зазначимо, що США регулярно виділяють пакети допомоги Україні. Так, 14 серпня Штати виділили нову підтримку на 200 млн доларів. До неї увійшли боєприпаси для ППО, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та багато іншого.

Wall Street Journal повідомило, що адміністрація Джо Байдена та її союзники в Європі розробляють плани щодо довгострокової військової допомоги Україні.