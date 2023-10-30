ua en ru
Пн, 30 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Старе кіно й телевізійні програми в ультра якості. Які технології покращення зображення використовує KIVI?

Понеділок 30 жовтня 2023 13:35 promo
UA EN RU
Старе кіно й телевізійні програми в ультра якості. Які технології покращення зображення використовує KIVI?

UHD і FHD телевізори на ринку вже більше 10 років. Але величезна частина сучасного контенту все ще не підтримує це розширення. До прикладу, улюблена кінокласика, телевізійні ефіри, які ми дивимося по кабельному телебаченню чи через антену, відео на YouTube… Smart-телевізори KIVI з технологіями покращення картинки та звуку зроблять будь-який відеоконтент, навіть якістю нижче 4К, максимально ефектним, насиченим і контрастним.

KIVI – виробник і розробник Smart-телевізорів середнього цінового сегменту. Компанія робить ставку на інновації та доступність. Тому, обираючи KIVI, покупець може бути впевненим, що отримає високотехнологічний пристрій за справедливою ціною. Бренд пропонує моделі діагоналлю від 24’’ до 65’’ різною роздільною здатністю – HD, FHD, UHD.

Топ-5 технологій покращення зображення від KIVI:

  1. Ultra Clear

Зображення низької якості стає більш чітким і деталізованим, різкі переходи кольору нівелюються й розгладжуються. Технологія дозволяє не тільки збільшувати роздільну здатність зображення, але й роздивлятися його в усіх деталях.

Старе кіно й телевізійні програми в ультра якості. Які технології покращення зображення використовує KIVI?

  1. Super Contrast Control

Створить відчуття глибокого та об’ємного зображення. Технологія дозволяє вирівнювати й налаштовувати під себе контрастність як усього екрану, так і окремих його частин, що особливо важливо під час перегляду темних сцен.

Старе кіно й телевізійні програми в ультра якості. Які технології покращення зображення використовує KIVI?

  1. Max Vivid

Технологія працює з яскравістю й насиченістю кольорів, додає картинці додаткової «апетитності».

  1. MEMC

Технологія автоматично оцінює якість зображення й додає необхідну кількість кадрів, щоб рухи на екрані виглядали плавно, а деталі чітко. Таким чином покращується перегляд екшенів та спортивних подій.

Старе кіно й телевізійні програми в ультра якості. Які технології покращення зображення використовує KIVI?

  1. Автоматичне розпізнавання HDR

Якщо ви переглядаєте контент високої роздільності здатності, то він розпізнається телевізором автоматично і немає необхідності змінювати налаштування. При цьому технологія працює не тільки з відео на зовнішніх носіях, а і з потоковим контентом.

Крім того, в кожну модель KIVI інтегровано по два динаміки у власних корпусах (від 2 x 5 Вт у 24’’ до 2 х 12 Вт у 65’’). Вони відкалібровані вручну та вдосконалені за допомогою системи обробки звуку в реальному часі Dolby audio processing (DAP) з готовими пресетами. Це відкриває додаткові інструменти, як-от посилення гучності голосу або автоматичне вирівнювання різких звуків під час динамічних сцен або реклами.

Старе кіно й телевізійні програми в ультра якості. Які технології покращення зображення використовує KIVI?

Операційна система Android TV і потужний чипсет гарантують швидку стабільну роботу, зручний інтерфейс. Управління телевізором відбувається за допомогою ергономічного пульта з можливістю голосового управління. KIVI дає додаткову гарантію 3 роки на екран – найдорожчу й найбільшу деталь телевізора. Мінімалістичний безрамковий дизайн і додатковий ранж у білому кольорі допоможуть підібрати модель для будь-якого інтер’єру.

Завітайте на сайти партнерів KIVI, щоб дізнатися ціни Smart-телевізорів KIVI: Comfy, Epicentr, Foxtrot, Rozetka та ін.

Про KIVI

KIVI — міжнародна компанія, заснована в 2016 році, європейський офіс якої розташовано в Будапешті. Основний бізнес — розробка та виробництво Smart-телевізорів з дистрибуцією продукції в Європу та Азію. Відділ Research & Development також знаходиться в Європі та Азії.

На сьогодні продано понад 1,5 мільйона пристроїв.

KIVI є сертифікованим партнером Google і Netflix.

https://kivismart.com/

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Смарт-мобілізація, дрони у шкільній програмі та Starlink Маска: головне з інтерв'ю Федорова
Смарт-мобілізація, дрони у шкільній програмі та Starlink Маска: головне з інтерв'ю Федорова
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ