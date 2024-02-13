ua en ru
Вт, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Станція метро в Харкові почала протікати через постійні обстріли РФ

Харків, Вівторок 13 лютого 2024 20:46
UA EN RU
Станція метро в Харкові почала протікати через постійні обстріли РФ Архівне фото: Станція метро в Харкові почала протікати через постійні обстріли РФ (facebook.com/metro.kh)
Автор: Дмитро Браславський

Через постійні ракетні обстріли Харкова в місті відбуваються зсуви грунту. Тому на станції метро "Спортивна" сталося протікання зі стелі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Харківський метрополітен".

У підприємстві нагадали, що в безпосередній близькості до станції метро "Спортивна" були неодноразові численні ракетні влучання.

"Минулого тижня співробітники метрополітену розпочали роботи з усунення протікань, і на сьогодні роботи тривають. Зазначені роботи потребують значної кількості часу та їх можливо виконувати виключно в нічний період доби, коли не відбувається перевезення пасажирів", - йдеться в заяві.

Зазначається, що вказане протікання не несе загрози підтоплення станції та безпеки перевезень пасажирів.

Удари РФ по Харкову

Нагадаємо, у ніч проти 10 лютого, росіяни запустили 31 ударний безпілотник типу "Шахед" з території тимчасово окупованого Криму та РФ. Основними напрямками удару були Одеська та Харківська області.

У Харкові дрони атакували нафтобазу. В результаті атаки сталася величезна пожежа в приватному секторі. Жертвами російської атаки стали семеро людей, ще понад півсотні - постраждали.

Також росіяни вранці 7 лютого вдарили по Харкову ракетами виробництва Північної Кореї. Таких ракет нарахували дві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація метро Харків Війна в Україні
NEWS
Сирський: росіяни не цінують своїх солдатів, їх втрати у 7-8 разів вищі за наші
Сирський: росіяни не цінують своїх солдатів, їх втрати у 7-8 разів вищі за наші
DAILY
Як Кенігсберг став Калінінградом та чи може там початися війна Росії з НАТО
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Як Кенігсберг став Калінінградом та чи може там початися війна Росії з НАТО