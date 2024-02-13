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Станция метро в Харькове начала протекать из-за постоянных обстрелов РФ

Харьков, Вторник 13 февраля 2024 20:46
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Станция метро в Харькове начала протекать из-за постоянных обстрелов РФ Архивное фото: Станция метро в Харькове начала протекать из-за постоянных обстрелов РФ (facebook.com/metro.kh)
Автор: Дмитрий Браславский

Из-за постоянных ракетных обстрелов Харькова в городе происходят оползни почвы. Поэтому на станции метро "Спортивная" произошло протекание с потолка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Харьковский метрополитен".

В предприятии напомнили, что в непосредственной близости к станции метро "Спортивная" были неоднократные многочисленные ракетные попадания.

"На прошлой неделе сотрудники метрополитена начали работы по устранению протечек, и на сегодня работы продолжаются. Указанные работы требуют значительного количества времени и их возможно выполнять исключительно в ночной период суток, когда не происходит перевозки пассажиров", - говорится в заявлении.

Отмечается, что указанное протекание не несет угрозы подтопления станции и безопасности перевозок пассажиров.

Удары РФ по Харькову

Напомним, в ночь на 10 февраля, россияне запустили 31 ударный беспилотник типа "Шахед" с территории временно оккупированного Крыма и РФ. Основными направлениями удара были Одесская и Харьковская области.

В Харькове дроны атаковали нефтебазу. В результате атаки произошел огромный пожар в частном секторе. Жертвами российской атаки стали семь человек, еще более полусотни - пострадали.

Также россияне утром 7 февраля ударили по Харькову ракетами производства Северной Кореи. Таких ракет насчитали две.

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