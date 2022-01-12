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На станции метро в Харькове обвалился потолок

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Харьков, Среда 12 января 2022 11:18
На станции метро в Харькове обвалился потолок Фото: на станции метро "Площадь Конституции" обвалился потолок (Facebook Юрия Сидоренко)
Автор: Илона Свиридова

В Харькове на станции метро "Площадь Конституции" обвалился потолок. Пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря мэрии Харькова Юрия Сидоренко.

По его словам, на месте обвала уже работает комиссия метрополитена, выясняет причины инцидент. Самое главное, что никто не пострадал.

"Потолок будут дальше "обстукивать". Так же будут проверены потолки всех вестибюлей всех станций подземки. О причинах обрушения сообщим, как только они будут понятны", - отметил Сидоренко.

На станции метро в Харькове обвалился потолок

Фото: на станции метро "Площадь Конституции" обвалился потолок (Facebook Юрия Сидоренко)

Напомним, накануне в Харькове произошел пожар на территории Свято-Благовещенского кафедрального собора, обошлось без жертв.

До этого в Харькове на ходу загорелся трамвай.

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Харьков метро
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